Полиция Бурятии раскрыла кражу мотоцикла двухлетней давности

В Бичурском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоцикла, совершенную в селе Окино-Ключи более двух лет назад.Заявление о преступлении поступило в райотдел 27 июля 2020 года. Молодой человек сообщил, что неизвестные ночью похитили мотоцикл из ограды его дома. Ущерб составил 20 тысяч рублей.«Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, однако раскрыть преступление тогда не удалось. Летом этого года похищенный мотоцикл попал в объектив дорожной камеры в Мухоршибирском районе. С учетом новой информации работа по установлению и розыска подозреваемого возобновилась, злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель села Окино-Ключи. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы», - рассказали в МВД Бурятии.Мужчина признался, что похитил транспорт односельчанина в корыстных целях. После кражи он сразу же направился в Мухоршибирский район, где, вдоволь накатавшись, продал мотоцикл местному жителю. Летом 2022 года, когда новый хозяин выехал из села по делам, мотоцекл зафиксировала камера видеонаблюдения.«Подозреваемый преступил закон, будучи условно осужденным за кражу и наркопреступление. Мужчина нигде не работает. Похищенное имущество в ближайшее время будет возвращено владельцу», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»