Происшествия 11.11.2022 в 18:36

В Улан-Удэ при ремонте квартиры жильцы нашли кости

Экспертам предстоит выяснить, кому они принадлежали
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ при ремонте квартиры жильцы нашли кости
Днем 5 ноября жильцы одной из квартир на первом этаже двухэтажного деревянного дома на улице Шаляпина в Улан-Удэ проводили ремонт. При вскрытии полов в ванной комнате под ними в верхних слоях почвы они обнаружили несколько костных останков. После чего обратились в правоохранительные органы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ходе осмотра места происшествия чуть глубже в земле были обнаружены другие костные останки, всего 57 фрагментов. По данному факту началась доследственная проверка.  

«В настоящее время обнаруженные останки переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и установления видовой принадлежности костей. В ходе осмотра сделаны предварительные выводы, что костные останки находились в земле достаточно длительное время, однако кому они принадлежат: животному или человеку, без дополнительных анатомических и химических исследований определить не удалось. Известно, что семья приобрела квартиру более 38 лет назад; все это время подпольные помещения не проверялись и оставались нетронутыми», - рассказали в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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В Улан-Удэ при ремонте квартиры жильцы нашли кости
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