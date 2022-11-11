В Улан-Удэ при ремонте квартиры жильцы нашли кости

Днем 5 ноября жильцы одной из квартир на первом этаже двухэтажного деревянного дома на улице Шаляпина в Улан-Удэ проводили ремонт. При вскрытии полов в ванной комнате под ними в верхних слоях почвы они обнаружили несколько костных останков. После чего обратились в правоохранительные органы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ходе осмотра места происшествия чуть глубже в земле были обнаружены другие костные останки, всего 57 фрагментов. По данному факту началась доследственная проверка.«В настоящее время обнаруженные останки переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и установления видовой принадлежности костей. В ходе осмотра сделаны предварительные выводы, что костные останки находились в земле достаточно длительное время, однако кому они принадлежат: животному или человеку, без дополнительных анатомических и химических исследований определить не удалось. Известно, что семья приобрела квартиру более 38 лет назад; все это время подпольные помещения не проверялись и оставались нетронутыми», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии