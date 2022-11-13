Житель Бурятии лишился 2,5 миллионов, поверив мошенникам

Несмотря на регулярно публикуемые в СМИ истории о разного рода телефонных мошенничествах, когда неизвестные представляются сотрудниками банка, полиции и пр., жители Бурятии продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, по данным прокуратуры республики, жертвами интернет-преступников по состоянию на 12 ноября 2022 года стали 1 564 жителя республики (+ 37 за последнюю неделю).

- Причиненный ущерб составил 313,6 млн рублей (+11,1 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,415 млн рублей.В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, Вконтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.

Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счет; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

Правоохранительные органы республики раскрыли и направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ. В октябре 2022 года женщина нашла на улице города банковскую карту и, используя функцию бесконтактной оплаты, приобрела товар в магазине. В ходе оперативных мероприятий подозреваемая установлена. Гражданка дала признательные показания, возместила причиненный потерпевшему ущерб. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.



Фото: "Номер один"