В горах Бурятии пострадал турист

Днём 12 ноября от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в Тункинском районе между пиками Аршан и Броненосец находится незарегистрированный одиночный турист. Предположительно мужчина получил травмы поясницы и рук.

- Находясь на связи, турист продолжил самостоятельно спускаться в ущелье. Для оказания помощи на место оперативно выдвинулись спасатели Никольского поисково - спасательного подразделения (ПСП БПСО), находившиеся на учебно-тренировочных сборах в этой местности. Из Кырена выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, из Иркутска выехали альпинисты. Когда спасатели прибыли на место, они помогли мужчине спуститься с горы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Пострадавшего доставили в поселок Аршан Тункинского района. Мужчина от госпитализации отказался и был передан родственникам.

МЧС напоминает - регистрация туристического похода – правило номер один.

Без регистрации туристического похода вы подвергаете себя неоправданному риску, который может привести к плачевным последствиям. Регистрация производится для того, чтобы при опасности спасатели как можно быстрее смогли вас обнаружить.

Главное Управление МЧС России по Республики Бурятия напоминает что, обязанность информировать службы МЧС России за 10 дней до путешествия возложена на туристов 252-м постановлением правительства Российской Федерации ещё в марте 2017 г. Это касается в равной степени, как одиночного путешествия, так и туристических групп.

Постановление предписывает информировать о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.





Фото: ГУ МЧС по РБ