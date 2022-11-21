В Улан-Удэ мужчина упал с 4-го этажа

Сегодня ночью в Территориальный центр медицины катастроф поступило сообщение о падении мужчины с 4-го этажа здания.«В результате падения с большой высоты мужчина получил тяжелые многочисленные повреждения. На место вызова бригада прибыла через 9 минут. Врачи произвели пострадавшему обезболивание, иммобилизацию (создание неподвижности поврежденной части тела с помощью штатных средств), противошоковую терапию и перевод на ИВЛ», - рассказали в ТЦМК.Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии БСМП.Фото: ТЦМК