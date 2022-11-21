Происшествия 21.11.2022 в 17:41

Житель Улан-Удэ пытался убить сожительницу

Женщина получила несколько ударов ножом, но выжила
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ пытался убить сожительницу
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в покушении на убийство.

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 18 августа обвиняемый распивал спиртное с сожительницей в квартире одного из домов на улице Толстого в Улан-Удэ. Под утро на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина насильно вывел сожительницу на улицу, где избил, затем вернулся в квартиру, взял нож и стал поджидать свою жертву. Когда женщина решила вернуться домой, обвиняемый напал на нее возле подъезда и нанес удары клинком в грудь и живот, после чего скрылся.

Потерпевшую госпитализировали, благодаря своевременной помощи врачей она осталась жива. Злоумышленника задержали спустя некоторое время в центре города на рынке.  

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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