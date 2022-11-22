Происшествия 22.11.2022 в 10:15
Три жителя Бурятии пострадали в ДТП с деревом
Водитель грузовика не справился с управлением на сельской дороге
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло накануне вечером в Баунтовском районе республики. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 59-летний водитель автомобиля ГАЗ-66, следуя со стороны Багдарина в направлении Ципикана, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель и два пассажира грузовика - мужчины 55 и 56 лет – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель и два пассажира грузовика - мужчины 55 и 56 лет – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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