Три жителя Бурятии пострадали в ДТП с деревом

ДТП произошло накануне вечером в Баунтовском районе республики. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 59-летний водитель автомобиля ГАЗ-66, следуя со стороны Багдарина в направлении Ципикана, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.В результате аварии водитель и два пассажира грузовика - мужчины 55 и 56 лет – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии