В Бурятии на пожаре пострадали двое взрослых и двое детей

22 ноября комплексная анестезиолого-реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф на самолете санавиации L-410 эвакуировала семью, получившую ожоги различной степени тяжести.«В результате возгорания жилого дома пострадали четверо человек: двое взрослых и двое детей. После осмотра и стабилизации состояния все пациенты доставлены в медицинские учреждения Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения», - рассказали в ТЦМК.Фото: ТЦМК