Происшествия 23.11.2022 в 11:55
В Бурятии на пожаре пострадали двое взрослых и двое детей
Всех пострадавших санавиацией доставили в Улан-Удэ
Текст: Константин Воронов
22 ноября комплексная анестезиолого-реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф на самолете санавиации L-410 эвакуировала семью, получившую ожоги различной степени тяжести.
«В результате возгорания жилого дома пострадали четверо человек: двое взрослых и двое детей. После осмотра и стабилизации состояния все пациенты доставлены в медицинские учреждения Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения», - рассказали в ТЦМК.
Фото: ТЦМК
«В результате возгорания жилого дома пострадали четверо человек: двое взрослых и двое детей. После осмотра и стабилизации состояния все пациенты доставлены в медицинские учреждения Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения», - рассказали в ТЦМК.
Фото: ТЦМК
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