Происшествия 23.11.2022 в 17:04
В Бурятии сгорели два автомобиля и трактор
Причины пожара сейчас выясняются
Текст: Константин Воронов
Ночью 23 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в селе Гусиха Баргузинского района.
На момент прибытия первого пожарного подразделения брусовой гараж был полностью охвачен пламенем. Открытый огонь пожарные ликвидировали за час.
«В результате пожара огнем уничтожен гараж на площади 55 кв.м. и находящиеся внутри два легковых автомобиля и трактор», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Еще один пожар в Баргузинском районе произошел утром 23 ноября. Местная жительница сообщила о возгорании квартиры в двухквартирном доме на улице Когальницкого в поселке Усть-Баргузин - женщина со двора увидела пламя в квартире у соседей.
На момент прибытия огнеборцев горел пристроенный второй этаж квартиры. В тушении были задействованы шестеро пожарных и две единицы техники. Им понадобилось около часа для ликвидации возгорания.
В результате пожара огнем был уничтожен второй этаж и две комнаты первого этажа квартиры на общей площади 75 квадратных метров. Распространения огня на вторую квартиру удалось избежать.
На пожаре никто не пострадал - жильцы поврежденной огнем квартиры в это время находились на работе.
Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
На момент прибытия первого пожарного подразделения брусовой гараж был полностью охвачен пламенем. Открытый огонь пожарные ликвидировали за час.
«В результате пожара огнем уничтожен гараж на площади 55 кв.м. и находящиеся внутри два легковых автомобиля и трактор», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Еще один пожар в Баргузинском районе произошел утром 23 ноября. Местная жительница сообщила о возгорании квартиры в двухквартирном доме на улице Когальницкого в поселке Усть-Баргузин - женщина со двора увидела пламя в квартире у соседей.
На момент прибытия огнеборцев горел пристроенный второй этаж квартиры. В тушении были задействованы шестеро пожарных и две единицы техники. Им понадобилось около часа для ликвидации возгорания.
В результате пожара огнем был уничтожен второй этаж и две комнаты первого этажа квартиры на общей площади 75 квадратных метров. Распространения огня на вторую квартиру удалось избежать.
На пожаре никто не пострадал - жильцы поврежденной огнем квартиры в это время находились на работе.
Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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