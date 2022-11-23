В Бурятии сгорели два автомобиля и трактор

Ночью 23 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в селе Гусиха Баргузинского района.На момент прибытия первого пожарного подразделения брусовой гараж был полностью охвачен пламенем. Открытый огонь пожарные ликвидировали за час.«В результате пожара огнем уничтожен гараж на площади 55 кв.м. и находящиеся внутри два легковых автомобиля и трактор», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Еще один пожар в Баргузинском районе произошел утром 23 ноября. Местная жительница сообщила о возгорании квартиры в двухквартирном доме на улице Когальницкого в поселке Усть-Баргузин - женщина со двора увидела пламя в квартире у соседей.На момент прибытия огнеборцев горел пристроенный второй этаж квартиры. В тушении были задействованы шестеро пожарных и две единицы техники. Им понадобилось около часа для ликвидации возгорания.В результате пожара огнем был уничтожен второй этаж и две комнаты первого этажа квартиры на общей площади 75 квадратных метров. Распространения огня на вторую квартиру удалось избежать.На пожаре никто не пострадал - жильцы поврежденной огнем квартиры в это время находились на работе.Причины возгораний в настоящее время устанавливаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС