В Бурятии муж-дебошир надолго сел за решетку

Это случилось в августе 2021 года в одном из СНТ в районе Поселья. Очередная семейная ссора Бориса Доржиева и его жены Татьяны стала достоянием общественности. Татьяна выбежала из дома от разъяренного мужа вместе с малолетним ребенком.Но Борис догнал обоих, взял жену за капюшон и, замахнувшись на нее, крикнул: «Я убью тебя!». Такую угрозу женщина восприняла всерьез, зная агрессивный нрав своего благоверного. Чудом сумев вырваться из рук агрессора, Татьяна вместе с ребенком бросилась бежать в сторону ближайшей автодороги. Кто знает, чем могла закончиться эта история, если бы на помощь не подоспели неравнодушные прохожие.Женщину и ребенка, убегавших от мужчины, увидел проезжавший мимо водитель Toyota Highlander. Мужчина остановился, посадил их на заднее сиденье, закрыв в машине. Попытался утихомирить Бориса. На помощь неравнодушному водителю подоспел еще один прохожий. Однако попытки обоих мужчин успокоить разбушевавшегося мужа Татьяны ни к чему не привели. Борис продолжал себя вести агрессивно.Тогда водитель «Тойоты» сел за руль и попытался уехать. В это время разъяренный Борис в приступе ярости «нанес четыре удара головой по капоту машины». Интересно, что сила ударов была настолько мощной, что от них остались вмятины. И материальный ущерб от действий дебошира, как выяснилось впоследствии, составил 23105 рублей. Пострадала ли голова разъяренного мужчины, не сообщается.В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину признал, а затем отказался давать показания.«Кроме признания вины в совершении преступлений при установленных и описанных обстоятельствах, суд находит вину полностью доказанной», - сказано в решении Советского районного суда.Суд приговорил признать Бориса Доржиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), и ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений). За что ему назначили наказание в виде двух лишения свободы.Однако, как выяснилось, до совершения данных преступлений Доржиев уже был осужден условно еще и за кражи, совершенные им в Еравнинском районе. В связи с чем условный срок было решено отменить, а срок лишения свободы стал еще больше.- На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний решено окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Юлия Хаджаева.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Имена и фамилии фигурантов дела изменены.Фото: pixabay.com