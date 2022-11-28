Происшествия 28.11.2022 в 09:25

В Бурятии пенсионерка получит компенсацию за поврежденный фурой дом

Автокомпанию обязали выплатить женщине почти 350 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пенсионерка получит компенсацию за поврежденный фурой дом
Кабанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии, поданный в интересах пенсионерки из села Брянск, чей дом в ноябре прошлого года протаранила фура. С автомобильной компании в пользу пожилой женщины взыскано 348 тыс. рублей в качестве компенсации имущественного и морального вреда, сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, происшествие случилось 17 ноября 2021 года. Ехавший по трассе водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в угол жилого дома. В результате коробка дома получила деформацию, были повреждены печь и полы. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
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