В Бурятии пенсионерка получит компенсацию за поврежденный фурой дом

Кабанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии, поданный в интересах пенсионерки из села Брянск, чей дом в ноябре прошлого года протаранила фура. С автомобильной компании в пользу пожилой женщины взыскано 348 тыс. рублей в качестве компенсации имущественного и морального вреда, сообщили в надзорном ведомстве.







Напомним, происшествие случилось 17 ноября 2021 года. Ехавший по трассе водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в угол жилого дома. В результате коробка дома получила деформацию, были повреждены печь и полы. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»