В Бурятии погиб водитель фуры

ДТП произошло в субботу ночью в Кяхтинском районе Бурятии на автодороге Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг. Как сообщили в ГИБДД, в 3 км от села Большой Луг 39-летний водитель большегруза «Скания» не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии