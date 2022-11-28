Происшествия 28.11.2022 в 09:59
В Бурятии погиб водитель фуры
Мужчина не справился с управлением на ночной дороге
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло в субботу ночью в Кяхтинском районе Бурятии на автодороге Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг. Как сообщили в ГИБДД, в 3 км от села Большой Луг 39-летний водитель большегруза «Скания» не справился с управлением и перевернулся.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
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