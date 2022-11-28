Происшествия 28.11.2022 в 10:29
В Бурятии еще один водитель наехал на пешехода и скрылся
Происшествие случилось в Кяхте
Текст: Константин Воронов
Наезд на пешехода произошел вечером 26 ноября на ул. Калинина в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель неустановленного автомобиля сбил 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места ДТП. В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. В настоящее время полиция ведет розыск водителя.
Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка Бичурского района неустановленный автомобиль наехал на 72-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, в этот момент лежала прямо на проезжей части. Водитель с места происшествия также скрылся. Пожилая женщина погибла от полученных травм.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка Бичурского района неустановленный автомобиль наехал на 72-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, в этот момент лежала прямо на проезжей части. Водитель с места происшествия также скрылся. Пожилая женщина погибла от полученных травм.
Фото: ГИБДД Бурятии
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