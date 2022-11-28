Происшествия 28.11.2022 в 12:03

В Бурятии матерый уголовник украл кошелек у 86-летней пенсионерки

Большую часть жизни мужчина провел в колонии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии матерый уголовник украл кошелек у 86-летней пенсионерки
Днем 10 ноября в полицию Мухоршибирского района обратилась 86-летняя жительница села Новый-Заган. Бабушка, приехавшая со своим супругом в Мухоршибирь за покупками, сообщила, что неизвестный похитил у нее кошелек с деньгами в сумме почти 30 тысяч рублей. В краже она заподозрила незнакомца, который увязался за нею после посещения продуктового магазина. По словам пенсионерки, мужчина попросил пожилых граждан подвезти его, после чего вместе с нею зашел в ближайшую аптеку, а затем скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья 56-летний местный житель. Впервые подозреваемый был осужден в 1984 году и в целом провел в исправительных учреждениях более 30 лет. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.

Злоумышленник признался, что еще на кассе в продуктовом магазине заметил, что у пожилой покупательницы имеется наличность. Похитить кошелек ему не составило труда: замок на сумке, куда бабушка после расчета за покупки положила кошелек, был сломан, сумка расстегнута.

На похищенные средства мужчина приобрел продукты и алкоголь, 14,5 тысяч рублей у него изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Бурятии
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