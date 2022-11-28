В Улан-Удэ полыхают два дома

«На момент прибытия первых подразделений пожарных огнем были охвачены 2 частных дома. На месте работают 22 человек личного состава и 6 единиц техники. По предварительной информации, все граждане самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.







По данным спасателей на 20.20 вечера, пожар был локализован на площади 253 кв.м, а еще спустя 20 минут - полностью ликвидирован. В результате сгорели 2 дома, повреждена стена гаража. Причина пожара сейчас устанавливается.







Фото: МЧС Бурятии, видео: соцсети

Сегодня в 18:10 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании дома в ДНТ «Алтан» в Октябрьском районе Улан-Удэ.