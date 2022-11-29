В Улан-Удэ пьяный водитель без прав протаранил столб

ДТП произошло ночью на ул. Бограда в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован в БСМП.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель был пьян и не имел прав.Фото: ГИБДД Бурятии