Происшествия 29.11.2022 в 09:26

В Улан-Удэ пьяный водитель без прав протаранил столб

Молодой человек госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель без прав протаранил столб
ДТП произошло ночью на ул. Бограда в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован в БСМП.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель был пьян и не имел прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
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