В Улан-Удэ задержали молодого сельского арбалетчика

В Улан-Удэ правоохранители задержали 18-летнего жителя Еравнинского района, который специально приехал в столицу республики, чтобы переправить наркотики в одну из колоний.Как сообщили в МВД Бурятии, парня задержали с арбалетом и стрелой в руках при выходе из такси рядом с исправительным учреждением. К стреле были привязаны свертки с гашишем массой около 64 грамм и гашишным маслом весом более 14,5 граммов.«В столице республики молодой человек находился в течение нескольких дней, приехав в гости к своему знакомому. В несовершеннолетнем возрасте подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу. Имеет среднее специальное образование, но нигде не работает. Арбалет со стрелой и наркотиками изъят полицейскими. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии