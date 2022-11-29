Происшествия 29.11.2022 в 14:27

В Улан-Удэ задержали молодого сельского арбалетчика

Парень пытался переправить наркотики в колонию
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали молодого сельского арбалетчика
В Улан-Удэ правоохранители задержали 18-летнего жителя Еравнинского района, который специально приехал в столицу республики, чтобы переправить наркотики в одну из колоний.

Как сообщили в МВД Бурятии, парня задержали с арбалетом и стрелой в руках при выходе из такси рядом с исправительным учреждением. К стреле были привязаны свертки с гашишем массой около 64 грамм и гашишным маслом весом более 14,5 граммов.  

«В столице республики молодой человек находился в течение нескольких дней, приехав в гости к своему знакомому. В несовершеннолетнем возрасте подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу. Имеет среднее специальное образование, но нигде не работает. Арбалет со стрелой и наркотиками изъят полицейскими. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
Теги
наркотик

Все новости

В Улан-Удэ лыжные базы и катки заработают с 10 декабря
29.11.2022 в 18:39
В Улан-Удэ разбушевавшийся постоялец гостиницы ударил администратора кассовым аппаратом по голове
29.11.2022 в 18:19
В Бурятии прощаются с Эрдыни Гомбоевым
29.11.2022 в 18:05
В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комитета местного самоуправления
29.11.2022 в 17:35
В горсовете Улан-Удэ обсудили повышение тарифов на перевозку пассажиров
29.11.2022 в 17:13
В Улан-Удэ спрос на Деда Мороза и Снегурочку вырос на 211%
29.11.2022 в 17:10
В Бурятии ограничили движение по Баргузинскому тракту
29.11.2022 в 17:03
Почти четыреста дворов и порядка ста парков благоустроили в Бурятии в этом году
29.11.2022 в 16:42
В Бурятии «Золотые руки ангела» пошили более 2,5 тыс изделий для военных
29.11.2022 в 16:00
В поселке Саган-Нур во дворе уложили новый асфальт и увеличили парковку
29.11.2022 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ разбушевавшийся постоялец гостиницы ударил администратора кассовым аппаратом по голове
Дебоширу присудили один год лишения свободы условно
29.11.2022 в 18:19
Жительница Улан-Удэ убила сожителя в ходе утренней перебранки
Поначалу обвиняемая заявляла, что мужчина  с ранением вернулся из магазина, куда недавно ходил за спиртным
29.11.2022 в 15:15
В Бурятии отменена приватизация еще одного участка на берегу Байкала
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура требует сноса незаконных объектов на берегу озера
29.11.2022 в 12:29
Жительница Бурятии сдала найденное в лесу ружье в Росгвардию
За гладкоствольное оружие 12-го калибра 2005 года выпуска она получит 10 тыс рублей
29.11.2022 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru