Житель Бурятии избил мать и задушил собутыльника

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего мужчины, обвиняемого в нанесении побоев и убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в Закаменске вместе с пожилой матерью, находился на ее иждивении, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. При этом пьяным он неоднократно избивал мать, за что в первый раз был привлечен к административной ответственности, во второй – к уголовной.Помимо этого, вечером 6 июля обвиняемый с сожительницей находились в квартире у знакомого местного жителя, с которым употребляли спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый нанес собутыльнику множество ударов кулаками и термосом по голове, после чего задушил его голыми руками.Переночевав в квартире потерпевшего, утром мужчина предпринял попытку инсценировать суицид, после чего с сожительницей скрылся с места происшествия. Однако вскоре злоумышленника изобличили и задержали.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии