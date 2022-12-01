Происшествия 01.12.2022 в 15:04

Житель Бурятии избил мать и задушил собутыльника

После расправы мужчина скрылся, но вскоре его задержали
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии избил мать и задушил собутыльника
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего мужчины, обвиняемого в нанесении побоев и убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в Закаменске вместе с пожилой матерью, находился на ее иждивении, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. При этом пьяным он неоднократно избивал мать, за что в первый раз был привлечен к административной ответственности, во второй – к уголовной.

Помимо этого, вечером 6 июля обвиняемый с сожительницей находились в квартире у знакомого местного жителя, с которым употребляли спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый нанес собутыльнику множество ударов кулаками и термосом по голове, после чего задушил его голыми руками.

Переночевав в квартире потерпевшего, утром мужчина предпринял попытку инсценировать суицид, после чего с сожительницей скрылся с места происшествия. Однако вскоре злоумышленника изобличили и задержали.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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