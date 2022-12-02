В Бурятии опровергли информацию об обысках в Гарантийном фонде

Следственный комитет Бурятии опроверг информацию о масштабных обысках в Гарантийном фонде республики, которую сегодня с утра распространили некоторые телеграмм-каналы.«Следствием проводится обычная процессуальная проверка по заявлению одной из работниц Гарантийного фонда Бурятии, которая сообщила о предвзятом отношении к ней со стороны руководства и нарушении ее прав. В рамках проверки вчера в фонде производились опросы работников. Никакие другие процессуальные мероприятия, в том числе с участием сотрудников силовых подразделений правоохранительных органов, не осуществлялись», - заявили в следственном ведомстве.По данным «Номер один», одна из работниц фонда, имеющая давний конфликт с руководством, написала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить начальство на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». В данной статье речь идет о дискриминации граждан в зависимости от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенной лицом с использованием своего служебного положения.Фото: «Номер один»