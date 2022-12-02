В Бурятии в сгоревшем доме нашли мертвого мужчину

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании дома в СНТ «Серебряный берег» Заиграевского района Бурятии.«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. В процессе разведки в доме был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами рук, предположительно хозяин дома. В результате пожара сгорел матрас и перегородка внутри дома на площади 10 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Для установления причин возгорания проводится проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС