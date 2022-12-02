Происшествия 02.12.2022 в 13:10
В Бурятии в сгоревшем доме нашли мертвого мужчину
Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании дома в СНТ «Серебряный берег» Заиграевского района Бурятии.
«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. В процессе разведки в доме был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами рук, предположительно хозяин дома. В результате пожара сгорел матрас и перегородка внутри дома на площади 10 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для установления причин возгорания проводится проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. В процессе разведки в доме был обнаружен мужчина без признаков жизни с ожогами рук, предположительно хозяин дома. В результате пожара сгорел матрас и перегородка внутри дома на площади 10 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для установления причин возгорания проводится проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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