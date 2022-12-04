Происшествия 04.12.2022 в 18:30

Житель Бурятии сильно обгорел, пытаясь потушить пожар

Мужчину госпитализировали в БСМП
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии сильно обгорел, пытаясь потушить пожар
Вечером 3 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании зимовья не территории частного дома по улице Буровиков села Нижний Саянтуй.

«На момент прибытия пожарных брусовое зимовье было полностью охвачено огнем изнутри. В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 15 минут. В результате пожара 66-летнеий хозяин зимовья получил ожоги 2-3 степени. До прибытия пожарных подразделений местный житель вывел мужчину на безопасное расстояние и вызвал скорую», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По имеющейся информации, пострадавший предпринял попытки самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожоги. Мужчину госпитализировали в БСМП. Врачи диагностировали у него сильные ожоги головы, живота и ног.

В результате пожара зимовье плотностью уничтожено, перехода огня на другие строения пожарные не допустили.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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