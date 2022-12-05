В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Вчера вечером в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании кладовых на улице Павлова в Улан-Удэ.Спустя полтора часа пожар был ликвидирован. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.«Огнем уничтожены деревянные перегородки на втором этаже кладовых, повреждена кровля на общей площади 50 кв.м. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС.Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ»