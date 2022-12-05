Происшествия 05.12.2022 в 08:14
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
На ул. Павлова горели кладовые
Текст: Константин Воронов
Вчера вечером в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании кладовых на улице Павлова в Улан-Удэ.
Спустя полтора часа пожар был ликвидирован. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.
«Огнем уничтожены деревянные перегородки на втором этаже кладовых, повреждена кровля на общей площади 50 кв.м. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС.
Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ»
Спустя полтора часа пожар был ликвидирован. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.
«Огнем уничтожены деревянные перегородки на втором этаже кладовых, повреждена кровля на общей площади 50 кв.м. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС.
Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ»
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