Происшествия 05.12.2022 в 10:09

Тройное ДТП произошло на заснеженной дороге в Бурятии

Виновником оказался водитель, который нарушил правила остановки на проезжей части
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Текст: Константин Воронов
Тройное ДТП произошло на заснеженной дороге в Бурятии
За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в субботу днем в Баргузинском районе. Как сообщили в ГИБДД, в 300 метрах от села Баргузин 35-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» нарушил правила остановки на проезжей части. В итоге в нее врезалась «Тойота Саксид», водитель которой из-за плохой видимости вовремя не заметил стоящую машину. От удара «Тойоту Витц» выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с УАЗом. В результате ДТП травмы получил 35-летний пассажир УАЗа.

Второе ДТП случилось вечером в воскресенье на ул. Центральной в селе Дулан. Там 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» сбил 62-летнего мужчину. Пешеход получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в состоянии комы.


Фото: ГИБДД Бурятии
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