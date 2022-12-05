Тройное ДТП произошло на заснеженной дороге в Бурятии

Второе ДТП случилось вечером в воскресенье на ул. Центральной в селе Дулан. Там 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» сбил 62-летнего мужчину. Пешеход получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в состоянии комы.





За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Первая авария произошла в субботу днем в Баргузинском районе. Как сообщили в ГИБДД, в 300 метрах от села Баргузин 35-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» нарушил правила остановки на проезжей части. В итоге в нее врезалась «Тойота Саксид», водитель которой из-за плохой видимости вовремя не заметил стоящую машину. От удара «Тойоту Витц» выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с УАЗом. В результате ДТП травмы получил 35-летний пассажир УАЗа.Фото: ГИБДД Бурятии