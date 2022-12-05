Житель Бурятии променял коноплю на покрышки и бензопилу

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего ранее не судимого жителя Бичурского района. Он обвинялся в незаконном сбыте и хранении наркотиков в крупном размере.«Летом 2021 года житель села Елань сбыл 10 полимерных мешков с марихуаной массой не менее 8 кг. За проданное он получил вознаграждение в виде четырех автомобильных шин, бензопилы и 56 тыс. рублей. Кроме того, с августа прошлого года нарушитель незаконно хранил без цели сбыта наркотики массой 482 грамма, спрятав их в своем автомобиле. Преступные действия гражданина в феврале 2022 года пресекли сотрудники правоохранительных органов», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 5 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»