В Бурятии произошел пожар в газовой котельной

«На момент прибытия огнеборцев потолок котельной, пристроенной к дому, горел изнутри. По предварительной информации, внутри котельной находился газовый баллон, из которого произошла утечка бытового газа. Из-за высокой концентрации газа внутри котельной произошло воспламенение», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Днем 4 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании котельной по улице Геологическая в селе Тугнуй.Хозяин дома, обнаружив пожар, принял попытки самостоятельно ликвидировать возгорание, в результате чего получил ожоги рук, лица и шеи. 55-летнего мужчину госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ.В результате пожара огнем уничтожена кровля котельной на площади 7,5 кв. м. Распространения огня на жилой дом пожарные не допустили.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС