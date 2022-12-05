Происшествия 05.12.2022 в 11:08

В Бурятии произошел пожар в газовой котельной

При попытке потушить огонь хозяин дома получил ожоги
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии произошел пожар в газовой котельной
Днем 4 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании котельной по улице Геологическая в селе Тугнуй.

«На момент прибытия огнеборцев потолок котельной, пристроенной к дому, горел изнутри. По предварительной информации, внутри котельной находился газовый баллон, из которого произошла утечка бытового газа. Из-за высокой концентрации газа внутри котельной произошло воспламенение», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

 
Хозяин дома, обнаружив пожар, принял попытки самостоятельно ликвидировать возгорание, в результате чего получил ожоги рук, лица и шеи. 55-летнего мужчину госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ.
 
В результате пожара огнем уничтожена кровля котельной на площади 7,5 кв. м. Распространения огня на жилой дом пожарные не допустили.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

В Бурятии мошенники выманивают деньги под предлогом помощи участникам СВО
05.12.2022 в 12:25
В Улан-Удэ будут судить двух воров цветного металла
05.12.2022 в 12:14
Монгольской бараниной лакомятся в США, а козлятиной - в Гонконге
05.12.2022 в 11:58
В Бурятии произошел пожар в газовой котельной
05.12.2022 в 11:08
В Улан-Удэ 16-летний пес на старости лет обрел свою семью
05.12.2022 в 11:07
Житель Бурятии променял коноплю на покрышки и бензопилу
05.12.2022 в 10:50
«Россети» строят инфраструктуру энергоснабжения ГОК «Озерный» в Бурятии
05.12.2022 в 10:30
Тройное ДТП произошло на заснеженной дороге в Бурятии
05.12.2022 в 10:09
Холодно в квартире
05.12.2022 в 10:00
Жители Бурятии продадут игрушки, а деньги направят в помощь солдатам на СВО
05.12.2022 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ будут судить двух воров цветного металла
Они пытались похитить лом латуни стоимостью около 150 тыс рублей
05.12.2022 в 12:14
Житель Бурятии променял коноплю на покрышки и бензопилу
За незаконное хранение и сбыт наркотиков мужчине дали 5 лет «строгача»
05.12.2022 в 10:50
Тройное ДТП произошло на заснеженной дороге в Бурятии
Виновником оказался водитель, который нарушил правила остановки на проезжей части
05.12.2022 в 10:09
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
На ул. Павлова горели кладовые
05.12.2022 в 08:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru