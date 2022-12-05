Жительница Бурятии зарезала односельчанина, распускавшего о ней порочащие слухи

3 декабря в Тарбагатайской центральной районной больнице скончался 31-летний мужчина, которого госпитализировали незадолго до смерти с колото-резаным ранением груди. По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 40-летнюю знакомую покойного, с которой они вместе употребляли спиртное незадолго до происшествия и затем поссорились. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 3 декабря с утра обвиняемая употребляла спиртное в компании знакомых односельчан в доме одного из них. Около полудня пьяная женщина вдруг вспомнила, что один из собутыльников год назад распускал порочащие ее слухи. Она начала предъявлять мужчине претензии, но тот никак не реагировал. Тогда обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в грудь своей жертве. Очевидцы сразу вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.«В настоящее время женщина заключена под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии