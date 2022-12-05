В Бурятии сгорел сельский магазин

Вечером 4 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании магазина в селе Харацай Закаменского района. К месту происшествия выехал личный состав пожарной части №79 и добровольная пожарная команда сельского поселения «Улекчинское».«На момент прибытия добровольной пожарной команды магазин был полностью охвачен огнем изнутри. Благодаря их оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать. В тушении были задействованы пятеро огнеборцев и две единицы техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара магазин смешанных товаров выгорел изнутри, уничтожена продукция на площади 20 кв. В момент возгорания магазин не работал, в ходе происшествия никто не пострадал.Причина возгорания устанавливается. Со слов хозяина магазина, внутри топилась печь.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС