Происшествия 06.12.2022 в 16:25

В Бурятии рыбак утопил пикап в озере

Сам мужчина не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии рыбак утопил пикап в озере
Утром 6 декабря в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о происшествии на озере Гусиное. Там в районе ГРЭС в 150-200 метрах от берега передними колесами провалился под лед пикап Mitsubishi L200.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, водитель, несмотря на установленный рядом с въездом запрещающий знак, выехал на лёд. Решив порыбачить, мужчина прорубил лунку не далеко от автомобиля. Через некоторое время по периметру пикапа на льду образовались трещины, после чего машина стала уходить под воду.

На место происшествия оперативно выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, а также сотрудники ГИМС и полиции. Однако к их приезду автомобиль уже полностью скрылся под водой. Глубина в этом месте составляет 4-4,5 метра.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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