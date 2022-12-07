В Бурятии осудили сельчанина за убитую кабаргу

Недавно Баунтовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. В феврале 2022 года мужчина в лесном массиве Баунтовского лесничества с помощью металлической петли убил кабаргу.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, его признали виновным в совершении преступления по статье 258 УК РФ – за незаконную охоту. По оценке экспертов, этим он нанес ущерб государству в 60 тысяч рублей. Пока шло расследование, сельчанин частично возместил сумму.

Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении ущерба в размере 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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