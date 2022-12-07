В Бурятии из-за обогревателя воспламенилась детская кроватка

Вчера, 6 декабря жители сообщили о пожаре по улице Центральная ДНТ «Вахмистрово» села Нижний Саянтуй. Вернувшись домой, хозяйка открыла дверь и обнаружила сильное задымление внутри. После этого сразу вызвала пожарных.

К счастью, в этот момент в доме никого не было. Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС, когда огнеборцы приехали, в доме тлел матрац из детской кроватки. Пожарные вытащили его на улицу и затушили.

По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил эксплуатации обогревателя. На включенный обогреватель упало белье.



На происшествие выезжал личный состав пожарной части №65 и боевой расчет пожарно-спасательной части №8 МЧС России. В результате пожара закоптило стены дома, а также обгорели матрац и кроватка.



Как отмечают в ведомстве, с начала года в Бурятии по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования произошло уже 369 пожаров.





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