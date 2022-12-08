В Бурятии горе-отец не выплачивал алименты, пока на него не возбудили «уголовку»

Накануне рассказали очередную поучительную историю для нерадивых родителей. Суд обязал 41-летнего сельчанина из Тункинского района выплачивать алименты на содержание его маленькой дочки. Сумма - 3/4 от прожиточного минимума для детей.



Однако мужчина решил позабыть об этом. В итоге накопил долг свыше 100 тысяч рублей.

«На должника не подействовали ни временное ограничение на выезд из Российской Федерации, ни запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, ни даже привлечение к административной ответственности»,

- перечисляют в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.



«Нерадивый отец вновь забыл про родительский долг. Из-за дальнейшего уклонения от уплаты алиментов в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ»,

- сообщили в ведомстве.



Мужчина даже получил наказание в 20 часов общественных работ – не помогло. Зато «отрезвил» мужчину арест его любимого авто «Toyota Camry». Он сразу погасил долг. Но мера сработала ненадолго.

В итоге, понимая последствия, он не стал дожидаться разбирательств в суде и погасил задолженность по алиментам в полном объеме.