Происшествия 08.12.2022 в 11:40

В Бурятии горе-отец не выплачивал алименты, пока на него не возбудили «уголовку»

Первый раз он вспомнил о дочке после ареста его машины, во второй – после угрозы собственного ареста
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии горе-отец не выплачивал алименты, пока на него не возбудили «уголовку»

Накануне рассказали очередную поучительную историю для нерадивых родителей. Суд обязал 41-летнего сельчанина из Тункинского района выплачивать алименты на содержание его маленькой дочки. Сумма - 3/4 от прожиточного минимума для детей.

Однако мужчина решил позабыть об этом. В итоге накопил долг свыше 100 тысяч рублей. 

«На должника не подействовали ни временное ограничение на выезд из Российской Федерации, ни запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, ни даже  привлечение к административной ответственности», 

- перечисляют в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.
Мужчина даже получил наказание в 20 часов общественных работ – не помогло. Зато «отрезвил» мужчину арест его любимого авто «Toyota Camry». Он сразу погасил долг. Но мера сработала ненадолго.

«Нерадивый отец вновь забыл про родительский долг. Из-за дальнейшего уклонения от уплаты алиментов в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ»,

 - сообщили в ведомстве.

В итоге, понимая последствия, он не стал дожидаться разбирательств в суде и погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

Фото: pixabay.com
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судебные приставы алименты отец

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