Происшествия 08.12.2022 в 11:40
В Бурятии горе-отец не выплачивал алименты, пока на него не возбудили «уголовку»
Первый раз он вспомнил о дочке после ареста его машины, во второй – после угрозы собственного ареста
Текст: Евгения Гармаева
Накануне рассказали очередную поучительную историю для нерадивых родителей. Суд обязал 41-летнего сельчанина из Тункинского района выплачивать алименты на содержание его маленькой дочки. Сумма - 3/4 от прожиточного минимума для детей.
Однако мужчина решил позабыть об этом. В итоге накопил долг свыше 100 тысяч рублей.
Мужчина даже получил наказание в 20 часов общественных работ – не помогло. Зато «отрезвил» мужчину арест его любимого авто «Toyota Camry». Он сразу погасил долг. Но мера сработала ненадолго.
«На должника не подействовали ни временное ограничение на выезд из Российской Федерации, ни запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, ни даже привлечение к административной ответственности»,
- перечисляют в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.
«Нерадивый отец вновь забыл про родительский долг. Из-за дальнейшего уклонения от уплаты алиментов в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ»,
- сообщили в ведомстве.
В итоге, понимая последствия, он не стал дожидаться разбирательств в суде и погасил задолженность по алиментам в полном объеме.
Фото: pixabay.com