Происшествия 09.12.2022 в 10:57

В Бурятии Верховный суд обязал нерадивую мать выплачивать больше алиментов

Многодетная сельчанка не принимает участия ни в воспитании, ни в содержании своих детей
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии Верховный суд обязал нерадивую мать выплачивать больше алиментов

В августе 2022 года в Заиграевском районном суде прошло слушание дела о взыскании алиментов. По решению суда мать троих детей обязали выплачивать алименты своим трем детям. Сумма – одна четвертая от прожиточного минимума, установленного в Бурятии на ребенка.

Однако прокурор района не согласился с таким решением суда в части размера алиментов. Он посчитал, что установленный размер не отвечает интересам детей, не обеспечивает должного уровня их жизни.

«Дети проживают с отцом, мать устранилась от их воспитания и содержания, мер к трудоустройству не предпринимает, проживает отдельно от семьи»,

 - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В итоге решение районного суда было обжаловано прокурором в апелляционном порядке. В Верховном суде Республики Бурятия решение суда изменили, размер алиментов увеличили в два раза.

Фото: "Номер один"

Теги
верховный суд бурятии прокуратура бурятии

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ ждут 600-тысячного пассажира
11.12.2022 в 10:00
В Кяхтинском районе отменили итоги выборов председателя райсовета
11.12.2022 в 09:00
В Монголию за языком
11.12.2022 в 08:00
В Улан-Удэ миллионерша ищет мужа
11.12.2022 в 07:00
Победителями проекта «Откровенно» стали музыканты из Улан-Удэ
10.12.2022 в 23:14
В Бурятии к новогодним каникулам готовятся первоклашки старше 35 лет
10.12.2022 в 19:03
В Бурятии СПК «Баян» расшил действующую молочно-товарную ферму на 200 голов
10.12.2022 в 17:15
В Улан-Удэ «Боевое братство» отметило День героев Отечества
10.12.2022 в 14:17
В Бурятии с начала года выявлено 74 коррупционных преступления
10.12.2022 в 12:32
В Бурятии началась золотая лихорадка
10.12.2022 в 11:35
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В Бурятии с начала года выявлено 74 коррупционных преступления
В их числе: 23 факта взяточничества, 46 фактов хищения бюджетных средств и служебные подлоги

10.12.2022 в 12:32
Полицейские Улан-Удэ ищут 37-летнего Максима Минеева
09.12.2022 в 15:50
Жительница Улан-Удэ обокрала собутыльников
Девушка вышла якобы позвонить и исчезла с телефонами и банковской картой
09.12.2022 в 15:21
В Бурятии на ВСЖД сошли с рельсов передние колесные пары у тепловоза
Он следовал для деповского ремонта в Улан-Удэ по причине неисправности задних колесных пар
09.12.2022 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru