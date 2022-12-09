В Бурятии Верховный суд обязал нерадивую мать выплачивать больше алиментов

В августе 2022 года в Заиграевском районном суде прошло слушание дела о взыскании алиментов. По решению суда мать троих детей обязали выплачивать алименты своим трем детям. Сумма – одна четвертая от прожиточного минимума, установленного в Бурятии на ребенка.

Однако прокурор района не согласился с таким решением суда в части размера алиментов. Он посчитал, что установленный размер не отвечает интересам детей, не обеспечивает должного уровня их жизни.

«Дети проживают с отцом, мать устранилась от их воспитания и содержания, мер к трудоустройству не предпринимает, проживает отдельно от семьи»,

- сообщили в прокуратуре Бурятии.



В итоге решение районного суда было обжаловано прокурором в апелляционном порядке. В Верховном суде Республики Бурятия решение суда изменили, размер алиментов увеличили в два раза.



Фото: "Номер один"