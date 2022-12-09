Жительница Улан-Удэ обокрала собутыльников

7 декабря в полицию обратился 44-летний горожанин. Он рассказал, что в гостях у друга распивал спиртное. В компании была 33-летняя девушка. Ближе к трем часам ночи она попросила у заявителя телефон, чтобы позвонить, вышла на улицу и обратно не вернулась. Вместе со ней исчез и другой мобильник хозяина квартиры.

На следующее утро 44-летний мужчина позвонил на горячую линию банка, чтобы заблокировать лежавшую в чехле телефона банковскую карту. При попытке снять деньги через оператора в финансовом учреждении он узнал, что деньги на счете – а это около 70 тысяч рублей – уже отсутствуют.

Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и задержали 33-летнюю условно осужденную горожанку. У нее изъяты оба похищенных телефона.

Выяснилось также, что она не ограничилась их кражей. С помощью телефона заявителя через мобильный банк авантюристка перевела таксисту находившиеся на счету деньги. А таксист обналичил деньги и получил за «услугу» денежное вознаграждение.

Похищенные деньги злоумышленница успела потратить.

За кражу денег и телефонов возбудили уголовные дела. В отношении подозреваемой также составили протокол за употребление наркотических средств. Следствие продолжается. Отметим, улан-удэнка также привлекается к уголовной ответственности за кражи в Октябрьском и Железнодорожном районах.Фото: "!Номер один"