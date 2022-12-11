В Бурятии под колесами поезда погиб 19-летний парень

В ночь с 10 на 11 декабря в Заиграевском районе произошла трагедия. На 5680 км. станции Онохой-Заиграево 19-летний местный житель попал под поезд и погиб. Как отметили в локальной группе «Заиграево-инфо 24/7», парень переходил железнодородные пути в неположенном месте и в ночное время.

«Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего»,

- раскрыли детали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



По результатам поверки будет принято процессуальное решение.



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