Происшествия 11.12.2022 в 18:13
В Бурятии под колесами поезда погиб 19-летний парень
Молодой человек переходил железнодорожные пути в ночное время
Текст: Евгения Гармаева
В ночь с 10 на 11 декабря в Заиграевском районе произошла трагедия. На 5680 км. станции Онохой-Заиграево 19-летний местный житель попал под поезд и погиб. Как отметили в локальной группе «Заиграево-инфо 24/7», парень переходил железнодородные пути в неположенном месте и в ночное время.
«Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего»,
- раскрыли детали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По результатам поверки будет принято процессуальное решение.
Фото: pixabay.com