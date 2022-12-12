В Улан-Удэ устраняют аварию на теплотрассе

– Работу специалистам осложнил факт нахождения рекламной конструкции на этом участке. Работы ориентировочно будут завершены до 15:00, – сказал первый зампред Комитета городского хозяйства мэрии города Александр Тюрюханов.





В Улан-Удэ на ул. Сахьяновой специалисты ТГК №14 проводят аварийно-восстановительные работы по устранению свища на трубопроводе.