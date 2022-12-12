Происшествия 12.12.2022 в 13:08
В Улан-Удэ устраняют аварию на теплотрассе
Под отключение попали 36 абонентов, в том числе Пенсионный фонд
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на ул. Сахьяновой специалисты ТГК №14 проводят аварийно-восстановительные работы по устранению свища на трубопроводе.
– Работу специалистам осложнил факт нахождения рекламной конструкции на этом участке. Работы ориентировочно будут завершены до 15:00, – сказал первый зампред Комитета городского хозяйства мэрии города Александр Тюрюханов.