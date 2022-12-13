В Бурятии племянник зарезал дядю, который слишком долго ходил за водкой

Вечером 10 декабря в одном из домов в Закаменске произошло убийство 47-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего племянника покойного. Ему уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в Закаменске. 10 декабря к нему в гости пришел дядя, проживавший по соседству, с которым они стали употреблять алкоголь. Под вечер, когда спиртное закончилось, хозяин дома попросил родственника сходить за водкой в магазин. Дядя ушел и долго отсутствовал. По возвращении племенник стал предъявлять ему претензии. Из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удары в шею и спину дяде. От полученных ран тот скончался на месте. Нападавший скрылся из дома, но вскоре был задержан полицейским на одной из городских улиц.Фото: Следственный комитет Бурятии