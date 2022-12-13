В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напугала детей

Сегодня на станции Дивизионная возле школы №58 в Улан-Удэ произошел инцидент с собакой.«Собака, предварительно хозяйская, напугала детей. Физической вред им причинен не был. Оперативно выехавшие сотрудники Комитета городского хозяйства и службы отлова поймали собаку. В настоящее время устанавливается владелец животного, поскольку на ней имеется ошейник и обрывок цепи», - сообщили в мэрии города.По словам ветеринаров, отловленная собака еще является щенком в возрасте 10-11 месяцев.Фото: мэрия Улан-Удэ