Происшествия 13.12.2022 в 15:44
В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напугала детей
К счастью, никто из ребятишек не пострадал
Текст: Константин Воронов
Сегодня на станции Дивизионная возле школы №58 в Улан-Удэ произошел инцидент с собакой.
«Собака, предварительно хозяйская, напугала детей. Физической вред им причинен не был. Оперативно выехавшие сотрудники Комитета городского хозяйства и службы отлова поймали собаку. В настоящее время устанавливается владелец животного, поскольку на ней имеется ошейник и обрывок цепи», - сообщили в мэрии города.
По словам ветеринаров, отловленная собака еще является щенком в возрасте 10-11 месяцев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Собака, предварительно хозяйская, напугала детей. Физической вред им причинен не был. Оперативно выехавшие сотрудники Комитета городского хозяйства и службы отлова поймали собаку. В настоящее время устанавливается владелец животного, поскольку на ней имеется ошейник и обрывок цепи», - сообщили в мэрии города.
По словам ветеринаров, отловленная собака еще является щенком в возрасте 10-11 месяцев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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