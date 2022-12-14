В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили ребенка

ДТП произошло днем 13 декабря на ул. Смолина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрэйл» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка. В результате наезда мальчик получил ушибы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии