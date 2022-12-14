В Улан-Удэ ради поиска вандалов хотят взять ДНК у всех учеников школы

Как сообщили в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, Следственный комитет Бурятии ведет проверку по факту осквернения чёрной краской фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Предположительно, к акту вандализма могут быть причастны двое учеников школы №41.«В школу №41 поступило письмо от Следственного отдела Железнодорожного района с просьбой оказать содействие в проведении следственных действий для получения образцов ДНК для сравнительного исследования у учащихся школы. По итогам проверки Следственными органами будет принято правовое решение», - сообщили в комитете.Как уточняет телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», согласие сдать образцы ДНК детей просят только у родителей мальчиков, потому что найденные на месте преступления ДНК принадлежат мужскому генотипу. Однако взрослые принимают эту просьбу с неохотой и в большинстве отказываются.Фото: телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»