Происшествия 15.12.2022 в 10:16

Житель Бурятии, едва получив права, выпил за рулем и устроил ДТП

К счастью, кроме самого водителя в аварии никто не пострадал
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии, едва получив права, выпил за рулем и устроил ДТП
ДТП произошло около 3 часов ночи в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер», ехавший со стороны Нижней Иволги в направлении Иволгинска, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина получил права лишь полтора месяца назад, при этом 20 ноября его задерживали за вождение в нетрезвом виде. В момент ДТП он снова был пьян.

Еще одна авария с участием неопытного водителя произошла в Иволгинском районе около 5 часов вечера. 47-летняя водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя со стороны Иволгинска в направлении Верхней Иволги, не справилась с управлением, слетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Как отметили в ГИБДД, попавшая в аварию женщина получила права полгода назад.

Фото: ГИБДД Бурятии
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