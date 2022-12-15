В Улан-Удэ водитель сбил девушку и сбежал

ДТП произошло в 8 часов вечера 14 декабря на пешеходном переходе на пр. Автомобилистов в районе остановки «МегаДом». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Ниссан» сбил 17-летнюю школьницу, после чего скрылся. Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу.Через некоторое время мужчина вернулся на место наезда и сообщил сотрудникам ГИБДД, что за рулем автомобиля находилась его супруга, и, испугавшись содеянного, она покинула место происшествия.Однако поведение супругов вызвало подозрение у полицейских, так как об обстоятельствах ДТП рассказывала не женщина, якобы совершившая наезд, а ее супруг. При этом выяснилось, что 25-летний молодой человек ранее был лишен прав и неоднократно задерживался за пьяное вождение.«После изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что за рулем находился молодой человек, а не его супруга. Нарушитель признался в содеянном и рассказал, что после ДТП бросил автомобиль в поселке Матросова и с супругой вернулся на место происшествия. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии