В Бурятии в Новокижингинске 15 домов и 1 многоэтажка остались без холодной воды

В селе Новокижингинске Кижингинского района, в котором накануне возникла серьезная проблема с теплоснабжением, не обошлось без новых происшествий. Сегодня утром сообщили, что была нарушена подача холодной воды из-за протечки в колодце. Под ограничение холодного водоснабжения попали 15 домов и 1 многоэтажный дом. Устранить неполадки выехали 5 человек, 2 единицы техники. Восстановили подачу холодной воды в 14:30.

Кроме того, в селе растопили дополнительный котел. Всего в работе 3 котла. Как сообщают в ЕДДС района, запас топлива на котельной составляет 5 суток при суточном расходе 20 тонн.

«Ежесуточно автомобильным транспортом планируется поставка по 100 тонн. Для формирования необходимого запаса угля, в ближайшие дни планируется поставить 430 тонн»,

- сообщили в группе «Кижинга-инфо 24/7»



Как информировал «Номер один», накануне в районе ввели режим повышенной готовности. На данный момент заключили договоры на поставку всего 1510 тонн угля на сумма 2.5 миллиона рублей.Фото: "Номер один"