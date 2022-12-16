В Улан-Удэ обворовали граждан Монголии

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с двух горожан компенсацию материального ущерба в пользу иностранцев.Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчины проникли в гостиничный номер, где остановились граждане Монголии, и украли их вещи. Были похищены документы, одежда, предметы гигиены, косметика, мелкая бытовая техника и продукты. Ущерб составил 108 тысяч рублей.Воров поймали и судили. По решению суда преступников обязали солидарно компенсировать причиненный иностранцам ущерб. Исполнительный лист был направлен в Советское районное отделение судебных приставов Улан-Удэ.«Судебный пристав принял все необходимые меры для того, чтобы взыскать долги. После возбуждения исполнительного производства он наложил временное ограничение на выезд должников за пределы России, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должников, на заработную плату и иные доходы, находящиеся на счетах в банках. Принятые меры оказались эффективными - на сегодняшний день вся задолженность погашена», - отметил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Фото: «Номер один»