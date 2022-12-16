Происшествия 16.12.2022 в 11:27

В Улан-Удэ вор-неудачник устроил забег по торговому центру

Злоумышленника задержали приехавшие на вызов росгвардейцы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вор-неудачник устроил забег по торговому центру
В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в магазине электроники по ул. Балтахинова. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания.

«На выходе из ТРЦ росгвардейцы задержали подозреваемого, который пытался скрыться от работников службы безопасности торгового предприятия. В ходе разбора было установлено, что задержанный молодой человек похитил с витрины выставочный образец телефона. Однако попытка злоумышленника выйти из магазина с краденым товаром была пресечена, и мужчина, бросив похищенный телефон, убегал по торговому залу от охранников», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


Задержанным оказался ранее судимый 25-летний житель Селенгинского района. Парень рассказал, что решил обновить свой старый телефон. Отсоединив противокражный датчик, он попытался похитить новый гаджет стоимостью 44999 рублей.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
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