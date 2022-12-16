Происшествия 16.12.2022 в 16:16

В районе аэропорта Улан-Удэ упал вертолет

После падения воздушное судно загорелось, экипаж погиб
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Текст: Дмитрий Родионов
В районе аэропорта Улан-Удэ упал вертолет
Сегодня днем возле заправочного комплекса аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ упал и загорелся вертолёт. По предварительным данным, он был без пассажиров и груза.

Подробности происшествия сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов:

«В 15.20 поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет МИ-8. К месту направлены силы и средства по 2 номеру (рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета. Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС. Экипаж, к сожалению, погиб. Задействованы все службы».

Глава Бурятии добавил, что семьям погибших членов экипажа вертолета будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн рублей. Со стороны авиазавода также будет произведена выплата.

- Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена, - сообщил Алексей Цыденов.

Фото: скриншот видео «Известий»
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