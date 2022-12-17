В Бурятии следователи продолжают работу на месте крушения вертолета Ми-8 АМТ

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета Ми-8 АМТ в Республике Бурятия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.В ходе предварительного следствия установлено, что 16 декабря 2022 года около 15 часов 50 минут местного времени вертолет Ми-8 АМТ осуществлял перелет с аэродрома «Восточный» до международного аэропорта «Байкал» г. Улан-Удэ Республики Бурятия. При посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Байкал» воздушное судно перешло в режим самопроизвольного вращения и упало. В результате авиакатастрофы и возникшего пожара вертолет разрушен полностью, члены экипажа погибли.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя следственного управления, а также опытных следователей и следователей-криминалистов СК России. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна и техническая документация, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы. Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Расследование продолжается.Фото: скриншот видео «Известий»