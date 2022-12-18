Происшествия 18.12.2022 в 10:58
В Улан-Удэ водитель не справился с управлением и погиб в ДТП
Пассажир автомобиля с тяжелыми травмами доставлен в больницу
Текст: Станислав Сергеев
О ДТП, которое случилось 17 декабря в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около полуночи 58-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» следовал со стороны Улан-Удэ в направлении села Эрхирик. По неизвестной причине он не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в препятствие. В результате ДТП мужчина погиб. Пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в медучреждение.
«Полицейские призывают граждан к внимательности и осторожности на зимней дороге. При управлении транспортным средством учитывайте метеорологические и дорожные условия, откажитесь от поездок в случае усталости и недомоганий», - сообщили в МВД по Бурятии.
Фото: «Номер один»
По предварительным данным, около полуночи 58-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» следовал со стороны Улан-Удэ в направлении села Эрхирик. По неизвестной причине он не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в препятствие. В результате ДТП мужчина погиб. Пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в медучреждение.
«Полицейские призывают граждан к внимательности и осторожности на зимней дороге. При управлении транспортным средством учитывайте метеорологические и дорожные условия, откажитесь от поездок в случае усталости и недомоганий», - сообщили в МВД по Бурятии.
Фото: «Номер один»
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