В Улан-Удэ водитель не справился с управлением и погиб в ДТП

О ДТП, которое случилось 17 декабря в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в Госавтоинспекции.По предварительным данным, около полуночи 58-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» следовал со стороны Улан-Удэ в направлении села Эрхирик. По неизвестной причине он не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в препятствие. В результате ДТП мужчина погиб. Пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в медучреждение.«Полицейские призывают граждан к внимательности и осторожности на зимней дороге. При управлении транспортным средством учитывайте метеорологические и дорожные условия, откажитесь от поездок в случае усталости и недомоганий», - сообщили в МВД по Бурятии.Фото: «Номер один»