Происшествия 19.12.2022 в 11:09

На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»

19-летняя пассажирка автомобиля оказалась в больнице
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»
ДТП произошло в субботу утром на федеральной трассе «Байкал» в Тарбагатайском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» в 7 км от села Десятниково не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля, девушку госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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