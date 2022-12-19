На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»

ДТП произошло в субботу утром на федеральной трассе «Байкал» в Тарбагатайском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» в 7 км от села Десятниково не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля, девушку госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии