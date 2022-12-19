Происшествия 19.12.2022 в 12:46
В Улан-Удэ пенсионер отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей
Все деньги пожилой мужчина взял в кредит под высокие проценты
Текст: Константин Воронов
Поздним вечером 17 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 66-летнего местного жителя. Пенсионер рассказал, что днем, пока супруга была на работе, ему через популярный мессенджер поступил звонок.
Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на имя пенсионера кредит на сумму 2,5 миллиона рублей. В подтверждение своих слов он в мессенджере скинул пожилому человеку копии банковских документов об оформлении финансовых обязательств, в которых фигурировали персональные сведения об его имени, дате рождения и месте проживания.
Поверив псевдосотруднику банка, мужчина по его рекомендации по ссылке в мессенджере скачал программу, которая, якобы, должна была помочь остановить противоправные действия, и продиктовал код, высветившийся на экране телефона при её открытии. На самом же деле улан-удэнец установил программу удаленной поддержки, дав злоумышленникам возможность видеть всё, что происходит на экране гаджета.
По указке мошенников горожанин зашел в личный кабинет в системе онлайн-банкинга и, сам того не понимая, оформил кредит на вышеуказанную сумму. Кроме того, после его оформления он отказался от страховки, в результате чего страховая премия в сумме 1 миллиона сразу же была перечислена на его счет, при этом значительно увеличилась процентная ставка по займу.
Все имеющиеся средства, а это 3,5 миллиона рублей, пенсионер перевел на указанный лжеработником финансовой организации счет. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников только после возвращения с работы жены, узнавшей о происшедшем. При этом попытки связаться со «специалистом» оказались безуспешны.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование», - сообщили в МВД Бурятии.
Напомним, на минувшей неделе жительница Улан-Удэ потеряла 6 млн рублей, доверившись мошеннику. Она познакомилась с предприимчивым гражданином в интернете. Он стал убеждать женщину заняться интернет-продажами, обещая крупный доход. В итоге воодушевленная будущим богатством улан-удэнка не задумываясь отдала злоумышленнику логин и пароль от личного кабинета на сайте банка. Мошенник, воспользовавшись ситуацией, похитил с ее счета 6 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на имя пенсионера кредит на сумму 2,5 миллиона рублей. В подтверждение своих слов он в мессенджере скинул пожилому человеку копии банковских документов об оформлении финансовых обязательств, в которых фигурировали персональные сведения об его имени, дате рождения и месте проживания.
Поверив псевдосотруднику банка, мужчина по его рекомендации по ссылке в мессенджере скачал программу, которая, якобы, должна была помочь остановить противоправные действия, и продиктовал код, высветившийся на экране телефона при её открытии. На самом же деле улан-удэнец установил программу удаленной поддержки, дав злоумышленникам возможность видеть всё, что происходит на экране гаджета.
По указке мошенников горожанин зашел в личный кабинет в системе онлайн-банкинга и, сам того не понимая, оформил кредит на вышеуказанную сумму. Кроме того, после его оформления он отказался от страховки, в результате чего страховая премия в сумме 1 миллиона сразу же была перечислена на его счет, при этом значительно увеличилась процентная ставка по займу.
Все имеющиеся средства, а это 3,5 миллиона рублей, пенсионер перевел на указанный лжеработником финансовой организации счет. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников только после возвращения с работы жены, узнавшей о происшедшем. При этом попытки связаться со «специалистом» оказались безуспешны.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование», - сообщили в МВД Бурятии.
Напомним, на минувшей неделе жительница Улан-Удэ потеряла 6 млн рублей, доверившись мошеннику. Она познакомилась с предприимчивым гражданином в интернете. Он стал убеждать женщину заняться интернет-продажами, обещая крупный доход. В итоге воодушевленная будущим богатством улан-удэнка не задумываясь отдала злоумышленнику логин и пароль от личного кабинета на сайте банка. Мошенник, воспользовавшись ситуацией, похитил с ее счета 6 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество