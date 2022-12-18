Происшествия 18.12.2022 в 10:48

Мошенник обманул жительницу Улан-Удэ на шесть миллионов рублей

Горожанка повелась на обещания о крупном доходе
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Мошенник обманул жительницу Улан-Удэ на шесть миллионов рублей
Информацию о мобильном мошенничестве по итогам недели опубликовала прокуратура. Самым крупным случаем стало дело на 6 млн рублей. Именно такую сумму потеряла жительница Октябрьского района Улан-Удэ, доверившись мошеннику.

Она познакомилась с предприимчивым гражданином в интернете. Он стал убеждать женщину заняться интернет-продажами, обещая крупный доход. Ведь именно легкие деньги чаще всего становятся тем самым крючком, на который клюют жертвы мошенников.

В итоге воодушевленная будущим богатством улан-удэнка не задумываясь отдала злоумышленнику логин и пароль от личного кабинета на сайте банка. Мошенник, воспользовавшись ситуацией, похитил с ее счета 6 млн рублей.

Всего на 17 декабря жертвами интернет-преступников в Бурятии стали 1 732 жителя республики. Только за последнюю неделю в лапы мошенников попали 37 жителей. С учетом описанной истории, за семь дней жертвы пополнили карман злоумышленников на 8,9 млн рублей. Всего же сумма обмана достигла 357,1 млн рублей.

Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали людей на сделках купли-продажи, обмене товаров через интернет. Они представлялись сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ, покупателями (продавцами) товаров (услуг), родственниками, знакомыми.

Они говорили, что произошло снятие денег, заблокирован счет, взломан личный кабинет, оформлен кредит, родственник попал в беду или близкий человек болен, необходимо получить компенсацию, предлагали дополнительный заработок.

«Граждане, будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников!», - в очередной раз предостерегает прокуратура республики.

Фото: «Номер один»

Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ водитель не справился с управлением и погиб в ДТП
18.12.2022 в 10:58
Мошенник обманул жительницу Улан-Удэ на шесть миллионов рублей
18.12.2022 в 10:48
Отвоевали у смерти
18.12.2022 в 08:00
В Улан-Удэ жена погибшего работника в одиночку борется с флагманом бурятской экономики
18.12.2022 в 07:00
В Бурятии прошел республиканский отборочный турнир по гиревому спорту
17.12.2022 в 18:41
В Бурятии следователи продолжают работу на месте крушения вертолета Ми-8 АМТ
17.12.2022 в 18:15
В Бурятии жители Бичурского района объединились для помощи землякам
17.12.2022 в 18:05
22-летнего военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы
17.12.2022 в 16:29
В Бурятии резко выросла реализация лапши быстрого приготовления
17.12.2022 в 15:21
В Улан-Удэ мать рассказала о беременности несовершеннолетней дочери
17.12.2022 в 15:02
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ водитель не справился с управлением и погиб в ДТП
Пассажир автомобиля с тяжелыми травмами доставлен в больницу
18.12.2022 в 10:58
В Бурятии следователи продолжают работу на месте крушения вертолета Ми-8 АМТ
Рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования

17.12.2022 в 18:15
22-летнего военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы
Иркутянин-контрактник три года жил как Маугли, скрываясь от воинской службы
17.12.2022 в 16:29
Допрос экс-президента Монголии по делу о хищении угля длился более 4 часов
Протестующим в Улан-Баторе столичная мэрия выделила еще две юрты  

16.12.2022 в 20:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru