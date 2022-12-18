Мошенник обманул жительницу Улан-Удэ на шесть миллионов рублей

Информацию о мобильном мошенничестве по итогам недели опубликовала прокуратура. Самым крупным случаем стало дело на 6 млн рублей. Именно такую сумму потеряла жительница Октябрьского района Улан-Удэ, доверившись мошеннику.Она познакомилась с предприимчивым гражданином в интернете. Он стал убеждать женщину заняться интернет-продажами, обещая крупный доход. Ведь именно легкие деньги чаще всего становятся тем самым крючком, на который клюют жертвы мошенников.В итоге воодушевленная будущим богатством улан-удэнка не задумываясь отдала злоумышленнику логин и пароль от личного кабинета на сайте банка. Мошенник, воспользовавшись ситуацией, похитил с ее счета 6 млн рублей.Всего на 17 декабря жертвами интернет-преступников в Бурятии стали 1 732 жителя республики. Только за последнюю неделю в лапы мошенников попали 37 жителей. С учетом описанной истории, за семь дней жертвы пополнили карман злоумышленников на 8,9 млн рублей. Всего же сумма обмана достигла 357,1 млн рублей.Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали людей на сделках купли-продажи, обмене товаров через интернет. Они представлялись сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ, покупателями (продавцами) товаров (услуг), родственниками, знакомыми.Они говорили, что произошло снятие денег, заблокирован счет, взломан личный кабинет, оформлен кредит, родственник попал в беду или близкий человек болен, необходимо получить компенсацию, предлагали дополнительный заработок.«Граждане, будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников!», - в очередной раз предостерегает прокуратура республики.Фото: «Номер один»